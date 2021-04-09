Девушки-модели из Украины, попавшие в скандал после обнаженной фотосессии в отеле Дубая, в ближайшие дни будут депортированы из ОАЭ. Однако одной из девушек придется задержаться в Эмиратах из-за выявленной у нее коронавирусной инфекции.

Об этом пишет "Сегодня".

По данным источника, украинку отправят домой, как только она выздоровеет. Личность девушки не раскрывают.

По закону шариата, девушкам-моделям грозило до полугода тюрьмы, но они отделались легким испугом и скоро уже вернутся на родину. А вот организатор скандальной фотосессии, киевлянин Виталий Гречин, якобы находится сейчас в арабской тюрьме и ему грозит до полутора лет заключения.

Как пишет издание, благодаря татуировке на ноге одну из моделей, 27-летнюю Яну Грабощук, узнали. По диплому она юрист, но по специальности не работала. Была хостес – встречала гостей модного киевского ресторана. А год назад попробовала себя в модельном бизнесе. В соцсетях она выкладывала фото элитных отелей, бассейнов, спортивных авто и постоянно хвасталась посещением зажигательных вечеринок.

Фото: Instagram

Напомним, 3 апреля в соцсетях появились ролики и фото обнаженной фотосессии на балконе гостиницы в престижном районе Dubai Marina у пляжа с песчаным побережьем и причалом, где швартуются роскошные яхты. На видео и фото более десятка девушек позировали на камеру обнаженными. Среди девушек, участвовавших в фотосессии, оказались 12 гражданок Украины. Соотечественниц посетил консул. Дипломат провел встречу в департаменте уголовных расследований эмирата.

Также мы сообщали, что ню-фотограф подтвердил, что съемку голых украинок в Дубае устроил киевлянин Виталий Гречин.