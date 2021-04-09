Военные корабли США, о которых ранее писали американские СМИ, зайдут в Черное море на следующей неделе и пробудут там до 4 мая.

Об этом со ссылкой на данные Министерства иностранных дел Турции сообщает турецкий телеканал NTV.

В турецком МИД сообщили, что Вашингтон предупредил Анкару о проходе двух американских кораблей в Черное море за 15 дней. Они пробудут там до 4 мая.

Отметим, о том, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько недель в знак поддержки Украины на фоне возросшего военного присутствия России на восточной границе страны, сообщал со ссылкой на представителя Пентагона CNN. Однако в Европейском командовании (ЮКОМ) ВС США эту информацию не подтвердили.

В Госдуме РФ уже отреагировали на эту информацию и заявили, что возможная отправка военных кораблей США в Черное море в знак поддержки Украины осложнит ситуацию вокруг Донбасса.

Также мы сообщали о том, что Россия объявила об учениях в Черном море и начала переброску туда своих военных кораблей.