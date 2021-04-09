В пятницу, 9 апреля, умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп, ему было 99 лет.

"С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - говорится в Твиттере королевской семьи.

Данных о болезни Филиппа не сообщалось. Предположительно, он умер от старости.

В браке с королевой они прожили 73 года, воспитали четверых детей. Принц не дожил до 100-летнего юбилея всего два месяца.

В Великобритании объявлен месячный траур.

"Страна" публикует главные факты биографии Филиппа.

Биография Филиппа - мужа королевы Елизаветы II

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский, родился 10 июня 1921. До своего столетнего юбилея он не дожил ровно два месяца.

Принц Филипп на греческом острове Корфу и был крещен по православному обряду.

Он - сына короля Греции Георга I и младшего брата короля Константина I. Правнук датского короля Кристиана IX, праправнук английской королевы Виктории и российского императора Николая I.

С рождения носил титул принца Греческого и Датского.

После отречения Константина в сентябре 1922 года от престола семья была изгнана из Греции и поселилась в Париже. В 1928 году Филиппа отправили к родственникам в Лондон. С 1933 по 1935 год он учился в школе в Германии, потом в Шотландии. В 1939-1940 годах учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте.

После выпуска получил звание мичмана и прошел на Военно-морском флоте всю Вторую мировую войну. Окончив ее в звании старшего лейтенанта.

В период обучения в колледже Филипп познакомился со своими четвероюродными сестрами — принцессами Елизаветой и Маргарет. Между Филиппом и Елизаветой завязалась переписка.

В 1946 году Филипп попросил у короля разрешения жениться на наследнице престола. Об их помолвке было объявлено 10 июля 1947 года. Бракосочетание состоялось 20 ноября того же года в Вестминстерском аббатстве.

У Филиппа и Елизаветы четверо детей:

Чарльз, принц Уэльский (родился 1948),

принцесса Анна (1950 года рождения),

принц Эндрю, герцог Йоркский (1960 года рождения),

принц Эдвард, граф Уэссекский (1964 года рождения).

Елизавета и Филипп в молодости со своими детьми

В ходе празднования своего 90-летия принц Филипп заявил о намерении сократить общественные функции. С 2017 года он перестал перестанет исполнять общественные обязанности, возложенные лично на него как на члена королевской семьи. При этом принц по-прежнему продолжил сопровождать свою супругу на многих публичных мероприятиях.

Одно из последних фото Филиппа было сделано в ноябре 2020 года - в честь 73-й годовщины свадьбы супругов.

Елизавета и Филипп 20 ноября 2020 года

Пандемию коронавируса Филипп и Елизавета пробыли на самоизоляции. 9 января 2021 года они сделали первый укол вакциной AstraZeneca.

На днях, 3 апреля, Елизавета II впервые после длительного карантина появилась на публике. Она была в добром здравии, но супруг ее не сопровождал.

Принц Филипп побил рекорд долголетия среди мужчин, происходящих от королевы Виктории. До этого он принадлежал Карлу Юхану Бернадоту, который умер 5 мая 2012 года в возрасте 95 лет 6 месяцев и 5 дней.

В Британии объявлен национальный траур по принцу Филипу. Королевская семья будет скорбеть 30 дней.

В стране приспущены флаги, не будут принимать новых законов, королева временно перестанет заниматься государственными делами. Парламентарии будут носить черные ленточки на рукавах, мужчины – черные галстуки.