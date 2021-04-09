В Одесском апелляционном суде прошло заседание об отмене меры пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку. Апелляционный суд в Одессе освободил Стерненко из под стражи и отправил на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает корреспондент "Страны"

Теперь до окончания апелляции по делу о похищении и пыткам Стерненко будет под домашним арестом.

Суд удовлетворил требование адвокатов, которые хотели заменить меру пресечения радикала по делу о похищении и пытках человека с ареста на домашний арест с пребыванием в Киеве до апелляции по решению суда по этому же делу.

Как писала "Страна",в начале заседания судья Альбина Кадегроб разрешила выпустить подсудимых из клетки, чтобы они свободно находились в помещении суда. Радикал обратился к судьям и заявил, что Сергей Щербич, которого он похищал, состоял в партии "Родина", потому якобы является сепаратистом.

Защитники Стерненко потребовали разрешения на онлайн-трансляцию, суд разрешил им снимать фото и видео в здании суда.

В суде также были депутаты из трех парламентских фракций. Они высказали готовность взять Стерненко на поруки.

Телеграм-канал Политика страны прокомментировал резонансное решение:

"О том, что Стерненко апелляция выпустит на волю ходили разговоры буквально сразу после того, как его взяли под стражу 23 февраля. Сильно давили западные посольства плюс акции "активистов".

Но после погрома Офиса президента, который учинили 20 марта сторонники Стерненко, все-таки была надежда, что хотя бы после этого его оставят под стражей. Все-таки слово "лох" под табличкой "президент Украины" многие запомнили.

Но Зеленский предпочёл выглядеть лохом. Главное - не расстраивать "семипосольщину", - говорится в сообщении.

Дело Стерненко и Демчука о похищении Щербича - что известно

Как сообщалось, 23 февраля Приморский суд Одессы признал Стерненко и Демчука вновными в похищении жителя Лиманского района Одессы Сергея Щербича, разбое и незаконном хранении огнестрела.

Это был первый приговор, который плучил экс-глава одесского правого сектора

Стерненко и Демчуку дали по 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Суд установил, что в 2015 году Стерненко с подельниками похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича. Они пытали его, требуя сложить мандат, а затем ограбили его.

О похищении и пытках сообщил сам Щербич еще в 2015 году. Тогда же он подтвердил, что похитителями руководил Стерненко.

Согласно сообщению Щербича, его держали в подвале бывшей базы "Правого сектора" в центре Одессы, куда его вывезли с мешком на голове.

Похитители били Сергея Щербича дубинкой и кулаками, требуя выплатить откупные в 300 тысяч гривен. Поскольку тот не соглашался на выдвинутые требования, ему стали зажимать плоскогубцами пальцы и стрелять по конечностям из травматического пистолета.

Спустя несколько часов похитители вывезли его с завязанными глазами и выбросили возле Суворовского суда Одессы.

Дело Щербича находилось в "подвешенном" состоянии с 2015 до 2019 года.

Сам Стерненко ранее отрицал, что он похитил Щербича - дескать, уголовные производства в отношении него являются местью со стороны его политических противников.

26 марта адвокаты осужденных подали апелляцию на приговор.

Следует отметить, что сейчас адвокаты радикала оспаривали не сам приговор, а меру пресечения. То есть они хотели выпустить Стерненко под домашний арест до апелляции по приговору, которая должна состояться 16 апреля.