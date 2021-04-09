Уже к концу следующей недели может состоятся встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером Франции Эмманюэлем Макроном в Париже. Главы государств собираются обсудить увеличение количества российских войск на границе с Украиной и судебную реформу.

Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен газете KyivPost.

"Основная цель визита - встретиться с Макроном один на один", - рассказал посол, который полетит в Париж с Зеленским.

Среди самых важных тем для обсуждения лидеров государств де Понсен назвал "наращивание российской военной мощи у восточной границы Украины и статус реформ в Украине, особенно в отношении создания независимой и заслуживающей доверия судебной системы".

По мнению посла, Зеленский хочет изменить Украину к лучшем, но еще не нашел правильного пути, и прогресс страны в реформах замедлился. Кром етого он рассказал, что Франция обеспокоена действиями России.

По его мнению, российское подкрепление "значительно отличающимся от того, что мы видели в предыдущие годы".

"Сколько бы Россия свои войска не передвигала и сколько бы на Донбассе не стреляли, Запад все равно не забывает напоминать Зеленскому, что контроль над судебной системой Украины нужно передать "международным партнерам", - комментирует новость телеграм-канал Политика Страны.

Ранее глава Офиса президента заявил, что в ближайшее время пройдут трёхсторонние переговоры Зеленского, Макрона и канцлера Германии Меркель по Донбассу.

Также мы писали, что 30 марта прошли переговоры Макрона и Меркель с президентом России Владимиром Путиным. Они состоялись без участия Владимира Зеленского.