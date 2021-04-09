Суббота и воскресенье, 10-11 апреля, будут в Украине теплыми и солнечными. Температура воздуха местами поднимется до +20 градусов. Морозными останутся только ночи: столбики термометров в некоторых регионах могут опуститься до -2 градусов.

Об этом в Facebook 9 апреля сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, на выходных в Украине повсеместно будет светить солнце, царить сухая погода, а днем воздух прогреется до +​​12...+18 градусов. В воскресенье на западе страны потеплеет до +20. Ночи еще останутся холодными: ожидается -2...+4 градуса.

"Киевляне! Именно эти выходные больше всего шансов на элегантный, загадочный, голливудский вид - весенние облегченные пальто и темные очки. Говорят, что в этом сезоне в моде очки "авиаторы" и в цветной толстой пластиковой оправе", - написала Диденко.

По словам синоптика, в столице 10-11 апреля будет солнечно, сухо и тепло: в субботу +12...+14 градусов, в воскресенье +14...+16.

Также Диденко предупредила, что, по предварительным прогнозам, во второй половине следующей недели в западной части Украины, на севере и местами в центральных областях, снова ожидается похолодание и даже возможен мокрый снег.

Напомним, антициклон Пегги вчера принес в Украину масштабное потепление и настоящую весну.

Также мы писали о том, что в Карпатах на этой неделе температура опускалась до -15 градусов.