Начальнику одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции в Черкасской области и двоим его подчиненным сообщили о подозрении в применении пыток к задержанным. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Уголовное дело против правоохранителей открыли после того, как 6 февраля 2021 в больницу за медицинской помощью обратился мужчина с многочисленными телесными повреждениями. Он сообщил, что его избили сотрудники полиции.

Следствие установило, что накануне мужчину доставляли в отдел полиции для проверки его причастности к краже и мошенничеству.

"По данному факту двум участковым инспекторам отдела полиции уже сообщалось о подозрении в истязании и применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В ходе досудебного расследования установлена ​​причастность к этому преступлению еще двух работников уголовного розыска, которые своими действиями фактически способствовали осуществлению пыток со стороны своих коллег, или же помогали скрыть этот факт, а также начальника отдела полиции, который не сообщил в компетентные органы о совершении подчиненными указанных действий", - говорится в сообщении.

Одному из оперативников отдела полиции сообщено о подозрении в истязании и задержании лица с последующим отказом признать факт задержания (ч. 2 ст. 127, ст. 146-1 УК Украины), другому милиционеру, который непосредственно не участвовал в пытках, однако уничтожал следы его совершения - по факту сокрытия преступления (ст. 396 УК Украины), и начальнику отдела полиции - по факту задержания лица с последующим отказом признать факт задержания и сокрытия преступления, совершенного его подчиненными (ч. 2 ст. 146-1 и ч. 1 ст. 396 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании всем трем подозреваемым меры пресечения.

Злоумышленникам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, следствие установило, что 5 февраля пострадавший вместе со своим братом и товарищем находились в гараже одного из гаражных кооперативов в Городище. В гараж зашли оперативные работники полиции и забрали молодого мужчину в отделение. Там двое старших участковых пытались выбить из него объяснения по поводу краж и признание в них.

Прямо в служебном кабинете мужчину начали бить с такой силой, что сломали об него стул с железными элементами. После чего для преодоления сопротивления надели на него наручники и нанесли удары руками, ногами, шлангом от огнетушителя, а также пластиковой бутылкой с водой по голове, лицу и туловищу.

Также мы сообщали, что по данным доклада Amnesty International, в прошлом году в Украине из-за вероятных пыток, к которым прибегали правоохранители, было зафиксировано 129 уголовных дел, в 59 из них выдвинули подозрения, а 52 закрыли.