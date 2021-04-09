В Украине легализовали некоторые препараты на основе каннабиса (марихуану), исключив их из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. При этом саму марихуану не легализовали.

Соответствующее постановление Кабинета министров №324 от 7 апреля обнародовано на правительственном портале.

В документе говорится, что "к веществам изолированного канабидиола (изолята канабидиола) этим постановлением меры государственного контроля не устанавливаются".

Однако оборот психотропные веществ Дронабинол, Набинол (синтетических канабиноид, имитирующий действие ТГК) и Набиксимолс (стандартизованный экстракт каннабиса с одинаковым одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств.

Напомним, вопрос о легализации каннабиса в Украине входил в опросник президента Зеленского на парламентских выборах. Предварительные итоги гласили, что поддерживают легализацию каннабиса 64,88% опрошенных.

В Верховной Раде соответствующий законопроект появился в конце 2020 года, его авторами выступили фракция "Голоса", "Слуги народа" и депутаты от "Европейской солидарности". Ключевые положения законопроекта разбирала "Страна".

Также мы писали, что Комитет по вопросам здоровья нации Верховной Рады Украины также поддержал идею легализации каннабиса.