Компания инноватора и бизнесмена Илона Маска Neuralink представила видео, на котором показано, как чипированная обезьяна играет в видеоигру Pong, не касаясь при этом джойстика.

Шесть недель назад обезьяне вживили имплантат со встроенным чипом и электродами. Именно с его помощью макака Пейджер, которой девять лет, может перемещать объекты на мониторе только с помощью курсора.

На видео показано, как обезьяну обучали играть в видеоигры при помощи джойстика, который перемещает курсор за оранжевым квадратом. Параллельно с этим макака ела через металлическую трубочку банановый смузи, который дали ей специально для мотивации.

Пока обезьяна играла в игру, имплант Neuralink считывал информацию о том, какие нейроны были задействованы. В конце видео обезьянку вознаградили бананом.

Напомним, 1 февраля Илон Маск заявил об успешном чипировании этой обезьяны, созданной как экспериментальный проект компанией Neuralink в социальном приложении Clubhouse.

По словам Маска, на первых порах чип будет использоваться преимущественно в медицинских целях для устранения последствий травм головного и спинного мозга и возвращения пациентам утраченных способностей. Однако в будущем устройство сможет существенно расширить возможности и здоровых людей.

Кроме того Маск анонсировал в скором времени выход видео с обезьяной, в мозге которой есть беспроводной имплант.

Ранее "Страна" анализировала, что означают последние разработки Илона Маска в области чипизации мозга.