Появилось видео, как чипированная Илоном Маском обезьяна играет на компьютере силой мысли
Компания инноватора и бизнесмена Илона Маска Neuralink представила видео, на котором показано, как чипированная обезьяна играет в видеоигру Pong, не касаясь при этом джойстика.
Шесть недель назад обезьяне вживили имплантат со встроенным чипом и электродами. Именно с его помощью макака Пейджер, которой девять лет, может перемещать объекты на мониторе только с помощью курсора.
На видео показано, как обезьяну обучали играть в видеоигры при помощи джойстика, который перемещает курсор за оранжевым квадратом. Параллельно с этим макака ела через металлическую трубочку банановый смузи, который дали ей специально для мотивации.
Пока обезьяна играла в игру, имплант Neuralink считывал информацию о том, какие нейроны были задействованы. В конце видео обезьянку вознаградили бананом.
Напомним, 1 февраля Илон Маск заявил об успешном чипировании этой обезьяны, созданной как экспериментальный проект компанией Neuralink в социальном приложении Clubhouse.
По словам Маска, на первых порах чип будет использоваться преимущественно в медицинских целях для устранения последствий травм головного и спинного мозга и возвращения пациентам утраченных способностей. Однако в будущем устройство сможет существенно расширить возможности и здоровых людей.
Кроме того Маск анонсировал в скором времени выход видео с обезьяной, в мозге которой есть беспроводной имплант.
Ранее "Страна" анализировала, что означают последние разработки Илона Маска в области чипизации мозга.