В Кремле считают, что эскалация конфликта на Донбассе может привести к повторению трагедии в Сребренице, в таком случае Россия готова вмешаться, чтобы это предотвратить.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости" в пятницу, 9 апреля.

"Украинская сторона - об этом можно судить по различным заявлениям - не отвергает полностью мысль о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком", - сказал представитель Кремля.

Кроме того, по его словам, динамика развития ситуации на линии разграничения в Украине создает "опасность возобновления полномасштабных боевых действий".

"В Кремле есть опасения, что в Украине возобновится гражданская война. И если у наших границ будет гражданская война, это будет угроза России", - сказал Песков.

Он также сказал, что Путин дал Меркель разъяснения по поводу передвижения войск в России: Москва вольна делать это на свое усмотрение.

По словам Пескова, Россия будет защищать своих граждан, которые проживают на территории Донбасса, даже если они также являются подданными Украины. Такая ситуация не уникальна, и двойное гражданство не будет помехой, сказал представитель Кремля.

"В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось", - заявил Песков.

Сребреница - это город в Боснии, известное как место ожесточённых боёв в ходе Боснийской войны в течение 1992-1995 годов. Во время которой произошло массовое убийство мусульман, признаваемое как случай геноцида.

Напомним, замглавы администрации президента РФ Козак также допустил вмешательство России в конфликт на Донбассе.

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