Вслед за Леонидом Кравчуком, который заявил, что готов воевать с захватчиками с помощью своего ружья, такую же готовность высказал и лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко

Свое заявление Ляшко сделал в эфире канала Украина 24

"Леонид Макарович в эфире у Василия Голованова говорил, что у него оружие начищено, я хочу сказать - мое тоже начищено. И не один ствол. Как только эта сволочь, хоть один, перейдет границу, я буду там, с десятком стволов, с десятком людей-единомышленников!", - пообещал Олег Ляшко

Он также предсказал партизанскую войну в Черниговской области в случае вторжения войск России с севера, проведя параллели с Наполеоном и Гитлером.

"Я уверен, это будет партизанская война. Когда однажды напал Наполеон и Гитлер, то на Чернигивщине все от старых до молодых - кто на фронт, кто в партизаны пошли. Сейчас будет то же самое - у него (захватчика, - Ред.) будет земля гореть под ногами", - рассказывает Ляшко.

Напомним, на днях первый президент Леонид Кравчук сделал громкое заявление - пообещал лично убивать россиян, если те вторгнутся в Украину.

Он сообщил, что не ложится спать без оружия и готов отстреливать оккупантов, если они появятся на пороге его дома, - даже несмотря на слабое зрение.

Эти слова прозвучали в период обострения на Донбассе и, хотел того Кравчук или нет, подлили масла в огонь противостояния. Особенно с учетом того, что Леонид Макарович - лицо официальное, и представляет Украину как раз на переговорах с Россией в ТКГ.