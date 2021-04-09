Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква отверг возможность депортации россиян с полуострова в случае возвращения Крыма в состав Украины.

Об этом он заявил в интервью изданию "Левый берег".

"Мы точно не можем нарушать права этих людей, как не можем нарушать и международные конвенции, касающиеся гуманитарного права. Насильственной депортации быть не может. Если это произойдет, нам мир скажет, что мы такие же, как русские. Этого допустить нельзя", - заявил Жовква.

Ранее "Страна" писала о том, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал условие, при котором Украина может начать поставки питьевой воды в Крым.

Также мы сообщали, что в Крыму готовят уголовное дело против Петра Порошенко за "водную блокаду".

