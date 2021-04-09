В Министерстве иностранных дел (МИД) России назвали идею главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука перенести площадку для переговоров по Донбассу из Беларуси в Польшу.

Об этом сообщает РИА "Новости" в пятницу, 9 апреля.



"Это такая же гипотетическая глупость, которую мы неоднократно слышим от представителей Киева в совершенно различных областях", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что Беларусь не поднимала вопроса о возможном переносе заседаний из Минска.

Напомним, двумя днями ранее Кравчук заявил, что переговоры по Донбассу можно перенести в другую страну, в частности, в качестве примера он привел Польшу. При этом Кравчук сказал, что "Россия будет против переноса, поскольку ей необходимо, чтобы на переговорах по Донбассу присутствовали представители ОРДЛО, но вывозить их в западные страны будет весьма проблемно".

Также мы рассказывали о последнем экстренном заседании ТКГ, которое состоялось 7 апреля в онлайн-формате. Главной повесткой его являлось возвращение к соблюдению режима тишины на Донбассе. Заседание длилось шесть часов, однако завершилось безрезультатно, по словам советника главы украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича.