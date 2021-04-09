В Воронежской области России, где создается огромный военный лагерь в 170 км от границы с Украиной, зафиксировали колонну Искандеров. Оперативно-тактические ракетные комплексы едут по приграничной с Украиной области.

Соответствующее видео появилось в интернете в пятницу, 9 апреля.

В конце марта появились сообщения об активном стягивании войск России к границам Украины. В США также подтвердили эту информацию.

В то же время в Кремле заявляют, что другие страны не должны беспокоится о передвижении войск РФ, потому что "Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира".

Также мы писали, что в российской армии сообщили о проведении боевых стрельб танков и артиллерии на границе с Украиной.

За обострением ситуации на Донбассе на фоне проверки боеготовности российской армии и стягивания украинской техники к зоне ООС "Страна" следит в обновляемом материале.