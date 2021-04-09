Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял историческое решение. Вакцинация детей была признана обязательной. Иски родителей, которые пытались доказать нарушение своих прав, не удовлетворили.

Обращения в ЕСПЧ по детской вакцинации не касаются коронавируса. Они были поданы несколько лет назад гражданами Чехии. Люди пытались оспорить необходимость базового набора прививок против девяти болезней, включая гепатит В, коклюш, дифтерию, столбняк и корь.

Тем не менее, решение Евросуда стали трактовать как большой шаг к обязательной иммунизации детей и против ковида тоже. Такие вакцины сейчас трестируются в разных странах мира, и небезосновательно - граждане до 18 лет заболевают коронавирусом все чаще, в том числе и в Украине.

"Страна" рассказывает о вердикте ЕСПЧ по детской вакцинации, примеряет его на ситуацию в Украине и анализирует, стоит ли ждать прививочной кампании от ковида для школьников.

Детская вакцинация обязательна. Суть решения ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека решил: обязательная вакцинация детей соответствуют демократическим нормам.

Оспорить это пытали жители Чехии. Среди них были оштрафованные за отказ прививать детей. А также те, чьих детей не приняли в детские сады из-за отсутствия обязательных прививок.

Иски чешских семей не связаны с пандемией коронавируса. Они были поданы в 2013-2015 годах. В республике родители по закону обязаны привить детей от девяти болезней, включая коклюш, дифтерию, столбняк, корь и гепатит В.

Чешские семьи заявили, что обязательные прививки нарушают 8-ю статью Европейской конвенции о защите прав человека о праве на уважение частной и семейной жизни.

Суд постановил: обязательная вакцинация детей хотя и противоречит этой статье, но не нарушает ее. А потому может считаться необходимой в демократическом обществе.

"Целью должна быть защита каждого ребенка против серьезных болезней с помощью вакцинации или коллективного иммунитета. Вакцинация защищает как тех, кто получает прививку, так и тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским причинам", - говорится в решении ЕСПЧ.

Таким образом, ЕСПЧ перечеркнуло аргументы всех антипрививочников. Не прививать детей можно лишь по медицинским показателям. Во всех остальных случаях - нужно, для коллективного иммунитета.

Обязательные прививки в Украине

В Украине также действует календарь обязательных для детей прививок. Первый укол - от гепатита В - делается в первый день жизни ребенка. Последний - от полиомиелита - в 14 лет. После него дважды идет ревакцинация от дифтерии и столбняка.

С полным графиком можно ознакомиться ниже.

Все эти вакцины обязательные, если у конкретного ребенка нет противопоказаний. Справки о наличии прививок должны прилагаться при поступлении в садик и школу. Без них туда не принимают.

В тоже время в Украине есть свое довольно мощное движение антипрививочников, которые считают, что вакцинироваться не только не нужно, но и вредно для ребенка.

Они даже пытаются судиться, но пока дела проигрывают.

Буквально в марте этого года Верховный суд Украины вынес решение, аналогичное ЕСПЧ.

Суд признал законным отстранение от учебы школьницы из Запорожья, которая не получила необходимые прививки. В вердикте указывалось, что индивидуальное право родителей ребенка отказаться от вакцинации не может превышать права других детей на безопасные условия обучения.

Эти решения - и ЕСПЧ, и Верховного суда Украины - важны в свете распространения коронавируса.

Европейские эксперты считают, что нынешнее постановление Евросуда по правам человека увеличивает вероятность введения обязательной вакцинации против Covid-19.

Ждать ли обязательной вакцинации от коронавируса?

Вероятность, что в мире стартует массовая вакцинация от коронавируса как минимум детей - высокая. Как минимум к такому шагу может вынудить рост числа несовершеннолетних заболевших.

Но среди экспертов нет единого мнения, нужна ли массово вакцинировать детей, пока нет.

Иммунолог израильской больницы Полина Степенская считает, что отсутствие вакцинации от коронавируса детей не помешает коллективному иммунитету от инфекции. По ее словам, необходимо, чтобы от 43% до 75% популяции были иммунизированы – переболели или привиты.

В других странах с утверждением согласны частично. В пользу отказа от детской вакцинации пока то, что в основном несовершеннолетние переносят ковид легко. Но не всегда. А потому, может, вакцина нужна будет лишь детям с хроническими заболеваниями. В качестве примера называют сахарный диабет и порок сердца. Врачи считают, что у них инфекция может заканчиваться довольно плачевно.

Все ведущие мировые производители уже начали тестировать вакцину на детях. Особый акцент делается на дозировке.

Pfizer и Moderna изучают свои препараты на детях старше 12 лет. Первые результаты возраста появятся летом. Британская AstraZeneca начала, но на днях приостановила научную работу из-за образования тромбов.

В России испытания "Спутника V" на школьниках начинают в мае. Там планируют сначала работать с группой с 12 до 17 лет. Потом перейти к детям от 8 лет. И последними исследовать вакцину на детях от 3 до 4 лет. В РФ пока не дают прогнозов о массовой вакцинации школьников, но и не исключают, что она может начаться ближе к осени - если испытания пройдут успешно и в случае необходимости. С такими же осторожными прогнозами выступают и в ЕС.