В пятницу, 9 апреля, Одесский апелляционный суд рассматривает дело Сергея Стерненко. Адвокаты просят заменить меру пресечения радикала по делу о похищении и пытках человека с ареста на домашний арест с пребыванием в Киеве до апелляции по решению суда по этому же делу.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Перед заседанием под судом сторонников Стерненко почти не наблюдалось: собралось пару десятков человек, которые быстро разошлись, развесив у здания плакаты с требованием освободить радикала.

Стерненко и его подельника Руслана Демчука выпустили из стеклянной клетки в зале суда. Радикал обратился к судьям и заявил, что Сергей Щербич, которого он похищал, состоял в партии "Родина", потому якобы является сепаратистом.

Отметим, что по делу о похищении Щербича, а также пытках и вымогательстве Стерненко 23 февраля получил семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества. Сейчас адвокаты радикала оспаривают не сам приговор, а меру пресечения. То есть они хотят выпустить Стерненко под домашний арест до апелляции по приговору, которая должна состояться 16 апреля.

Также мы писали о том, что в марте суд оставил Стерненко в СИЗО в рамках рассмотрения дела об убийстве Ивана Кузнецова 24 мая 2018 года.



