Украинская поп-певица Тина Кароль презентовала новый клип на песню "Хороший парень" из своего нового альбома. В видеоработе она появилась в образе хулигана в спортивном костюме и оранжевой балаклаве, который похищает флэшку с информацией для героини из предыдущего клипа "Скандал".

В новом клипе много отсылок, новой хореографии, нетипичных смысловых образов. По сюжету грабителями управляет тринити-шпионка из клипа "Скандал", которая вознаграждает одного из разбойников поцелуем. Зритель понимает, что в клипе певица целует саму себя.

Автором клипа выступил израильский режиссер Инди Хайт, который ранее снял для Тины клип "Скандал". Режиссер рассказал, что идея показать Тину Кароль в образе парня пришла к нему, потому что он хотел показать, как человек с сильной харизмой и талантом может держать внимание зрителя на протяжение всего клипа даже с закрытым лицом.

Многим фанатам клип не понравился, другие назвали его интересным.

"Сэкономила на мужике", "Я не понимаю", "Отвратительно, никакого эстетического восприятия", "Может, еще раз посмотреть? с первого раза не зашло", - делятся комментариями поклонники певицы.

Тем временем видео вырывается в тренды YouTube - его просмотрели уже свыше 62 тысяч зрителей. Многие подписчики подозревают, что Тина Кароль задумала снять серию клипов к своему альбому "Красиво", которые будут связанны между собой одним сюжетом. В конце зритель узнает, что это была за комната с перестрелкой и какая информация хранилась на флешке.

Ранее Тина Кароль показала секси-фото в черном платье с глубокими вырезами.

Этой весной певица заявила, что больше не может есть мясо и стала веганкой.