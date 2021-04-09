"Киев живет иллюзиями возможности решить войной". Россия обвинила Украину в обострении на Донбассе
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев стягивает войска к линии соприкосновения на Донбассе. Она также обвинила украинские войска в ведении огня, от которого страдают мирные жители на Донбассе.
Брифинг Марии Захаровой транслировался в Youtube
Захарова сказала, что обстановка на Донбассе остается напряженной и может обостриться из-за того, что Киев "по-прежнему живет иллюзией относительно возможности силового решения конфликта".
Захарова также заявила, что вступление Украины в НАТО приведет к масштабному конфликту на Донбассе
"Вступление Украины в НАТО привело бы к масштабной эскалации на юго-востоке страны и ударило бы по государственности. Москва призывает Киев вместо провокаций заниматься реализацией Минских договоренностей", - рассказала представитель МИД.
Напомним, в день поездки Зеленского на Донбасс там 11 раз нарушали перемирие, под обстрелом погиб боец ВСУ.
В Белом доме заявили, что наблюдают наибольшую численность российских войск у границ Украины с 2014 года