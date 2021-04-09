Заседание СНБО, которое должно пройти сегодня вечером, могут отменить сразу по нескольким причинам.

Об этом пишет телеграм-канал "Политика страны" со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что проведение заседания усложняется тем, что президент Владимир Зеленский до сих пор не вернулся с Донбасса. Но даже в случае успешной организации заседания будет сложно проигнорировать вопросы, связанные с напряжением у границ.

"В политических кругах ходят слухи, что сегодняшнее заседание СНБО отменено. Президент Зеленский до сих пор на Донбассе. И если проводить заседание, то как-то реагировать на ситуацию, которая складывается в регионе и около украинских границ. Но об этом пока никаких особо идей нет.

А ранее анонсировалось, что на заседании СНБО будет рассмотрен вопрос о новых санкциях против контрабандистов и конвертационных центров. Что сейчас в информационном плане не в тему. Повестка совсем другая", - пишет "Политика Страны"

Ранее "Страна" писала, что в пятницу состоится заседание СНБО. Планируют заняться контрабандистами и конвертационными центрами

Напомним, Зеленский до сих пор не ввел в действие санкции против Януковича и Азарова, принятые СНБО три недели назад