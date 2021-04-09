Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабмин ввести общенациональный локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Такое заявление Кличко сделал в ходе онлайн-брифинга 9 апреля, видео обнародовано в Facebook.

"Обращаюсь к правительству неотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего локдауна: перемещение между регионами страны должно быть ограничено. C контролем за соблюдением строгих правил. А то у нас все хотят ездить в общественном транспорте, работать в офисах, а не дистанционно, как мы предлагаем, гулять толпами без масок, устраивать вечеринки, ездить в другие города", - сказал Кличко.

По мнению мэра Киева, сейчас вирус бесконтрольно распространяется по всей стране.

"Давайте быть откровенными: происходит бесконтрольное распространение вируса. Его миграция по всей стране. Вы видите, какие ограничения и сколько времени длятся в европейских странах. И там ситуация не простая. Но люди придерживаются правил. И полным ходом идет вакцинация. А у нас украинцы ведут себя так, как будто вирус испугается и убежит. К сожалению, нет. Нужно потерпеть, посидеть дома сейчас. Чтобы на Пасху встретиться с родными и друзьями. Быть сознательными, чтобы потом не искать место в переполненных больницах", - заявил мэр Киева.

По его мнению, сейчас нужны решительные действия на уровне государства.

"Лучше потерпеть ограничения, но спасти тысячи жизни и не допустить катастрофы. Да, надо поддержать бизнес и самые уязвимые категории населения. Хочу отметить, что вчера депутаты Киеврады проголосовали за расширение льгот для малого и среднего бизнеса. Мы делаем все, чтобы усилить такую поддержку", - сказал Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Украине больше половины регионов оказались в "красной" зоне. Это может привести к общенациональному локдауну, поскольку ранее в Минздраве анонсировали введение жесткого карантина по всей стране, если "покраснеют" больше 50% регионов.

Также мы писали о том, что глава МОЗ Украины ждет в ближайшие десять дней роста заражений коронавирусом до 30 тысяч в сутки.

Впрочем, Шмыгаль утверждал на этой неделе, что в Украине нет необходимости вводить тотальный локдаун.