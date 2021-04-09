Атташе по вопросам армии и обороны США полковник Бриттани Стюарт в ходе визита американской делегации на Донбасс надела шеврон с черепом и подписью "Украина и смерть"

На фото, опубликованном пресс-службой Минобороны, рядом с отличительным знаком "U.S.AIR FORCE" на одежде Стюарт можно заметить шеврон бригады "Черных запорожцев" с подписью "Украина или смерть" и флагом Украины сверху

Фото: Шеврон бригады Черных запорожцев на плече полковника Бриттани Стюарт

Как сообщается на сайте минобороны, американская делегация на Донбассе "знакомилась с текущей оперативной ситуацией на фронте"

Представители США посетили подразделения ВСУ, которые выполняют задачи на линии столкновения, пообщались с украинскими военными, и, как пишет пресс-служба Минобороны, "в который раз убедились в присутсвии российско-оккупационных войск на Востоке Украины".

"Правительство США глубоко обеспокоено ситуацией, которая сложилась у границ Украины и всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявила полковник Стюарт после посещения линии фронта.

Примечательно, но в форме с таким же шевроном засветился и президент Украины Владимир Зеленский в ходе прошлогоднего визита на Донбасс 12 апреля 2020 года.

Фото: Шеврон бригады Черных запорожцев на плече Владимира Зеленского 12 апреля 2020 года

Череп - официальный символ 72-й отдельной механизированной бригады, которую также называют "бригадой черных запорожцев". Шеврон, а также лозунг "Украина или смерть" этому соединению присвоили в марте 2019 года приказом главы Генштаба.

Фото: варианты шеврона бригады Черных запорожцев

На куртке Зеленского год назад был вариант шеврона защитного цвета. Такой же в этом году заметили и у полковника Стюарт

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