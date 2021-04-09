В Министерстве иностранных дел России заявили, что вступление Украины в НАТО может привести в расширению конфликта на Донбассе и ударить по государственности.

Об этом пишет ТАСС.

"Вступление Украины в НАТО привело бы к масштабной эскалации на юго-востоке страны и ударило бы по государственности. Москва призывает Киев вместо провокаций заниматься реализацией Минских договоренностей" - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что вступление в Североатлантический альянс - единственный путь для завершения войны на Донбассе. При этом две страны - Латвия и Литва поддерживают предоставление Украине плана действий по вступлению в НАТО.

Также мы писали, что в Кремле считают, что вступление Украины в НАТО только усугубит проблему на Донбассе.