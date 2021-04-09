Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине могли бы делать до 13 миллионов прививок от Covid-19 в месяц, если бы производители вакцина вовремя поставляли препарат.

Об этом глава Минздрава рассказал в программе "Народ против", сообщает телеканал "Украина 24".

Он сказал, что во всем мире производители иногда не придерживаются графика поставок конкретных дат, это происходит и у нас. Как пример, Степанов напомним, как Индия остановила поставки Киеву вакцины против Сovid-19, в то время как препарат должен был приехать в Украину до 31 марта.

"Но после того, как вы посмотрите, что происходит в мире с поставкой вакцин, то мы можем говорить, что так же срываются и у нас контракты по вакцинам. Последний пример – вакцина AstraZeneca/CoviShield", - сказал Степанов.

При этом он добавил, что в Украине могли бы делать до шести миллионов прививок в месяц, если бы не было проблем с поставками вакцин.

"Возможности медицинской системы - спокойно вакцинировать до 6 млн граждан в месяц. У нас задействовано 3,5 тыс. кабинетов прививок из 11,5, то есть треть. Если мы задействуем полностью все кабинеты, то возможности будут до 12-13 млн прививок в месяц. Чтобы делать такое количество прививок, основной вопрос - это наличие вакцины", - добавил глава Минздрава.

Напомним, в Украине по состоянию на 9 апреля, прививку от коронавируса индийским препаратом CoviShield сделали уже 353 147 жителям нашей страны. Из них 18 569 вакцинировались от Covid-19 в течение прошлых суток.

Ранее мы рассказывали, что Степанов огласил график поставок в Украину вакцин от Covid-19 разных производителей, согласно которому наша страна может рассчитывать на 33 миллиона доз вакцин.