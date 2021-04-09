55% немцев не против сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V" в случае, если ее одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Об этом со ссылкой на соцопрос, проведенный институтом YouGov по заказу немецкого делового издания Handelsblatt сообщает Deutsche Welle.

Оказалось, что 55% не против вакцинироваться российским препаратом в случае его регистрации в Европе. Категорически против этого 19% опрошенных. Еще 14% не определились, готовы ли они привиться российским препаратом в случае его допуска, 12% немцев вообще не намерены вакцинироваться. В опросе, проведенном онлайн, приняли участие 600 респондентов.

По результату опроса, больше всего немцы доверяют вакцине от коронавируса производства BioNTech/ Pfizer. Из-за приостановления вакцинации в марте и сообщения о случаях тромбоза снизилось доверие к препарату компании AstraZeneca.

Напомним, Германия готова купить вакцину "Спутник V" у России без разрешения Еврокомиссии.

Также мы писали о том, что в Еврокомиссии отреагировали на намерение ФРГ без разрешения купить вакцину "Спутник V" у России и заявили о том, что от общей стратегии по закупке препаратов отказываться не немерены.