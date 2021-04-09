Почти треть (36%) украинцев оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украине, как высокую. При этом в декабре 2018 года, когда произошел захват украинских моряков, количество тех, кто так оценивал вероятность вторжения была в полтора раза меньше.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группой "Рейтинг", который был проведен 6-7 апреля.

Среди респондентов 36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украине, как высокую, 31% - как среднюю, 15% - низкую, и только 12% - говорят, что угрозы нет.

Отметим, что серьезно рассматривают вариант вторжения РФ в сумме 67% украинцев (36% и 31%).

Социологи провели опрос среди 2500 жителей со всех регионов Украины, кроме временно неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма. Соцопрос проводился методом телефонного интервью, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Напомним, за последние дни на Донбассе погибли более десяти украинских военных, к границе Украины и РФ стягивают военную технику. За ситуацией вокруг обострения конфликта подробно наблюдает "Страна" в обновляемом материале.

Также сообщалось, что в России создают огромный военный лагерь в 170 километрах от границы с Украиной.