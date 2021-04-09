Только 12% украинцев считают, что угрозы военного вторжения в Украину нет. Фото: "Страна"

Почти треть (36%) украинцев оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украине, как высокую. При этом в декабре 2018 года, когда произошел захват украинских моряков, количество тех, кто так оценивал вероятность вторжения была в полтора раза меньше.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группой "Рейтинг", который был проведен 6-7 апреля.

Среди респондентов 36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украине, как высокую, 31% - как среднюю, 15% - низкую, и только 12% - говорят, что угрозы нет.

Отметим, что серьезно рассматривают вариант вторжения РФ в сумме 67% украинцев (36% и 31%).

Социологи провели опрос среди 2500 жителей со всех регионов Украины, кроме временно неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма. Соцопрос проводился методом телефонного интервью, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Как оценивают украинцы вероятность военного вторжения. Скриншот соцопроса группы Рейтинг

Напомним, за последние дни на Донбассе погибли более десяти украинских военных, к границе Украины и РФ стягивают военную технику. За ситуацией вокруг обострения конфликта подробно наблюдает "Страна" в обновляемом материале.

Также сообщалось, что в России создают огромный военный лагерь в 170 километрах от границы с Украиной.

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