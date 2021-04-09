Украинская IT-компания Initiative Software (www.initiative.software) запустила новый современный агрегатор новостей UKR.LIVE

UKR.LIVE это уникальная и инновационная платформа, которая удовлетворит все ваши запросы. На нашем ресурсе вы сможете прочесть о самых актуальных и свежих событиях. Теперь не нужно собирать отдельные новости из разных источников, поскольку все они сосредоточены в одном месте.

Каждую минуту платформа мониторит несколько тысяч сайтов и выдает пользователю последние новости самых разных тематик: политика, экономика, шоу-бизнес, финансы и прочие категории. Лозунг стартапа - "Живи в ритме актуальных новостей".

Как сообщил CEO компании Initiative Software Руслан Плохой, идея разработки платформы пришла к нему еще несколько лет назад, но вспомнил он о ней лишь в прошлом году во время карантина.

"Я очень люблю читать новости и всегда быть в курсе событий. В любую свободную минуту я беру телефон и начинаю скроллить ленту различных изданий. Однако, в какой-то момент я понял, что устал заходить на десятки сайтов в поиске свежей информации. Вдобавок, в нашу информационную жизнь добавились еще и Telegram-каналы. Я заметил, что поиск новостей занимает у меня слишком много времени и пообщавшись со своими коллегами мы решили разработать платформу, которая объединит все новостные ресурсы в один. А еще мы добавили туда популярные Telegram-каналы, ведь сейчас этот вид подачи информации стал довольно удобен и популярен. Так появился UKR.LIVE". - рассказал Руслан.

На фото: Руслан Плохой

По словам программистов, задача казалась весьма быстрой и легкой, однако на разработку платформы и доведения всего функционала до рабочей кондиции было потрачено больше года.

"Да, подобные ресурсы существуют в интернете, их достаточно мало, но они есть. Наша платформа намного современнее и удобнее в использовании. Более того, мы можем удовлетворить большую аудиторию, чем наши конкуренты", - объяснил Руслан Плохой.

По словам сотрудников Initiative Software, ресурс официально запустили всего месяц назад, однако уже сегодня суточная аудитория составляет более 5 тысяч уникальных пользователей. В планах компании, на конец текущего года выйти на среднесуточный показатель в 150 тысяч уникальных читателей.

"Конечно, это только начало, впереди еще долгий путь, у нас много идей по улучшению самой программы и обновлению функционала, вскоре мы хотим добавить раздел популярных блогов а так-же YouTube каналы. Надеюсь, что украинцы оценят нашу программу и она будет полезна и удобна пользователям" - подытожил Руслан.

Приглашаем вас воспользоваться платформой UKR.LIVE по адресу www.ukr.live