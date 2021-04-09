Правительство Японии приняло решение сбросить загрязненную радиоактивную воду с АЭС "Фукусима", где десять лет назад произошла максимальная радиационная авария, в океан.

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Kyodonews в пятницу, 9 апреля.

Во вторник, 13 апреля, состоится встреча министров, чтобы принять официальное решение по этому поводу. Правительственная комиссия еще в прошлом году рекомендовала сбросить воду, однако это вызвало недовольство. В частности, рыбаки отказались от этой идеи, так как опасались, что покупатели откажутся от морепродуктов, выловленных в этой зоне.

Сейчас в правительстве заявили, что не могут и дальше откладывать решение по вопросу утилизации, учитывая, что емкость резервуаров для воды на "Фукусиме", как ожидается, иссякнет уже осенью в 2022 году.

Ранее мы рассказывали, что с 2011 года, когда на АЭС произошла крупнейшая авария, около 200 тонн радиоактивной воды выкачивалось из поврежденных зданий реактора каждый день. Большинство радиоактивных изотопов были удалены с помощью сложного процесса фильтрации. Но один изотоп, тритий, не может быть ликвидирован, поэтому вода хранится в огромных резервуарах.

Также "Страна" сообщала, что в прошлом месяце на северо-востоке Японии произошло очередное мощное подводное землетрясение, из-за чего на реакторах "Фукусимы" расплескалось небольшое количество воды из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива.