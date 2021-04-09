Национальный союз журналистов Украины объявил о начале формирования антирейтинга "Враги прессы-2021". Результаты будут опубликованы накануне Всемирного дня свободы прессы 3 мая. Журналисты могут выдвигать своих канадидатов для включения в список.

Об этом сообщает пресс-служба НСЖУ.

В НСЖУ убеждены, что публичное осуждение для должностных лиц, которые атакуют права журналистов и посягают на свободу слова, является действенным инструментом самозащиты журналистов.

"Журналисты важны! А "Враги прессы" - это те, кто стремятся уменьшить роль и влияние отдельных журналистов и СМИ в целом на общественные процессы, используя при этом любые способы: давление, цензуру, угрозы, запугивание, блокирование. Политики или представители бизнеса могут гордиться своей властью и хвастаться доходами, а при этом войти в историю как враги прессы", - заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Журналистов призывают подавать кандидатов в антирейтинге "Враги прессы-2021" при помощи специальной электронной формы. Выдвигать номинантов антирейтинга могут только журналисты (от СМИ - руководители редакций). При этом в представлении должна приводиться убедительная аргументация, за какую именно деятельность лицо номинируется на "Врага прессы". В НСЖУ обращают внимание, что название антирейтинга является классическим, поэтому под "прессой" понимается вся журналистика, все виды медиа, свобода слова в целом.

Предложения принимаются до 27 апреля, а список антирейтинга будет утвержден Секретариатом Национального союза журналистов Украины, в состав которого входит 18 авторитетных представителей национальных и региональных СМИ, ведущих медиаэкспертов.

Напомним, НСЖУ призвал власти оказать срочную антикризисную поддержку печатным СМИ Украины.

Также мы писали о том, что по данным НСЖУ, в Украине бьют журналистов каждые 5 дней.