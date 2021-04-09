За прошедшие сутки в России зафиксировано 9 150 новых случаев коронавируса, в то время как в Украине это число больше более чем в два раза - 19 676 (при этом количество населения в РФ на 100 млн больше).

Данные по суточному приросту коронавируса в России опубликовал Telegram-канала "Стопкоронавирус. РФ" в пятницу, 9 апреля.

"За последние сутки в России выявлено 9 150 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 402 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 662 человека", - говорится в сообщении.

Всего в РФ выявлено 4 623 984 человека в 85 регионах. За весь период пандемии от коронавируса скончались 102 247 человека.



Напомним, в Украине за сутки прививку от коронавируса получили почти 19 тысяч человек.

Также мы писали, что Степанов ждет в ближайшие десять дней в Украине роста заражений коронавирусом до 30 тысяч в сутки.