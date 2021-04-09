Всего в РФ было выявлено 4 623 984 заражений коронавирусом. Фото: pixabay

За прошедшие сутки в России зафиксировано 9 150 новых случаев коронавируса, в то время как в Украине это число больше более чем в два раза - 19 676 (при этом количество населения в РФ на 100 млн больше). 

Данные по суточному приросту коронавируса в России опубликовал Telegram-канала "Стопкоронавирус. РФ" в пятницу, 9 апреля.

 "За последние сутки в России выявлено 9 150 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 402 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 662 человека", - говорится в сообщении.

Всего в РФ  выявлено 4 623 984 человека в 85 регионах. За весь период пандемии от коронавируса скончались 102 247 человека.
Сколько в рФ за сутки было летальных исходов от коронавируса. Скриншот из телеграм-канала стопкоронавирус РФ

Напомним,  в Украине за сутки прививку от коронавируса получили почти 19 тысяч человек.

Также мы писали, что Степанов ждет в ближайшие десять дней в Украине роста заражений коронавирусом до 30 тысяч в сутки.

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