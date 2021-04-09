По состоянию на утро пятницы, 9 апреля, в Украине в "красной" зоне оказались более половины регионов - 13. Ранее в Минздраве анонсировали возможное введение общенационального локдауна, если "покраснеют" более 50% областей.

Данные о карантинном зонировании регионов страны опубликовала пресс-служба Минздрава.

Еще вчера в Украине насчитывалось 11 "красных" регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Сегодня к ним добавились Запорожская и Хмельницкая.

Несмотря на то, что ранее главный санврач Виктор Ляшко анонсировал, что Ивано-Франковская область с 9 апреля перейдет из "красной" зоны карантина в "желтую", этого не произошло.

Также не вошли в "красную" зону карантина Харьковская, Ровенская и Черкасская области - несмотря на то, что они отвечали соответствующим критериям еще вчера, 8 апреля. По состоянию на утро 9 апреля там уже в течение четырех дней нарушены показатели уровня госпитализаций и коэффициента выявления случаев инфицирования. Соответственно, Госкомиссия по ТЭБ и ЧС должна будет принять решение по этим регионам.

Напомним, глава МОЗ Украины ждет в ближайшие десять дней роста заражений коронавирусом до 30 тысяч в сутки.

Также мы писали о том, что Шмыгаль на этой неделе утверждал, что в Украине нет необходимости вводить тотальный локдаун.