Заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Игорь Жовква считает, что Украине стоит ожидать большего обострения ситуации с Россией, которая стягивает свои войска к границе нашей страны.

Об этом он заявил в интервью изданию "Левый берег", обнародованном в пятницу, 9 апреля.

Журналист задал Жовкве вопрос о том, стоит ли ожидать нового обострения военного противостояния, на что тот ответил следующее: "К сожалению, стоит. И эта информация, скажем так, есть у соответствующих украинских структур".

Заместитель руководителя ОП добавил, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил обострение ситуации с Россией с лидерами других стран, получив от них определенную поддержку.

"В частности, с момента эскалации ситуации у границ Украины президент Зеленский уже провел телефонные разговоры с президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо. С каждым из этих лидеров президент Зеленский не только обменивался данными, но и получил от них четкие и своевременные сигналы поддержки", - сказал Жовква.

Также он добавил, что Зеленский планирует переговорить с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Объясняя такие планы, Жовква сказал, что президент РФ Владимир Путин отказал ранее Владимиру Зеленскому в общении

"Только произошло обострение на фронте, мы сразу запросили переговоры со всеми тремя представителями "нормандской четверки". Кремль отказался. Сейчас, повторюсь, планируется разговор с лидерами Германии и Франции", - заявил он

Напомним, вчера в Белом доме заявили, что наблюдают наибольшую численность российских войск у границ Украины с 2014 года.

Также мы рассказывали, что в России создают огромный военный лагерь в 170 километрах от границы с Украиной.