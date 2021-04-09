Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс продолжается. Утром в пятницу, 9 апреля, глава государства побывал в Авдеевке.

Соответствующее фото Зеленский опубликовал в Instagram.

Президент сделал селфи на фоне разрушенного здания и старой спортивной площадки.

"Авдеевка. Промка. Брусья. Добрий ранок", - написал он под снимком.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится на Донбассе с четверга, 8 апреля. Вчера он встретился с украинскими военнослужащими на передовой, где за последние дни было зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Там он вручил украинским военным государственные награды и подарки и пообедал в солдатской столовой.

Также мы писали о том, что Зеленский предложил первых лиц стран по очереди отправлять на Донбасс.