Владимир Зеленский сфотографировался в Авдеевке. Фото: Instagram/ zelenskiy_official

Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс продолжается. Утром в пятницу, 9 апреля, глава государства побывал в Авдеевке.

Соответствующее фото Зеленский опубликовал в Instagram.

Президент сделал селфи на фоне разрушенного здания и старой спортивной площадки.

"Авдеевка. Промка. Брусья. Добрий ранок", - написал он под снимком.

Зеленский сделал селфи в Авдеевке. Скриншот инстаграма

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится на Донбассе с четверга, 8 апреля. Вчера он встретился с украинскими военнослужащими на передовой, где за последние дни было зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Там он вручил украинским военным государственные награды и подарки и пообедал в солдатской столовой. 

Также мы писали о том, что Зеленский предложил первых лиц стран по очереди отправлять на Донбасс.

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