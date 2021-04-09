"Доброе утро". Свой второй день на Донбассе Зе начал с селфи на фоне разбитой войной Авдеевки
Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс продолжается. Утром в пятницу, 9 апреля, глава государства побывал в Авдеевке.
Соответствующее фото Зеленский опубликовал в Instagram.
Президент сделал селфи на фоне разрушенного здания и старой спортивной площадки.
"Авдеевка. Промка. Брусья. Добрий ранок", - написал он под снимком.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится на Донбассе с четверга, 8 апреля. Вчера он встретился с украинскими военнослужащими на передовой, где за последние дни было зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Там он вручил украинским военным государственные награды и подарки и пообедал в солдатской столовой.
Также мы писали о том, что Зеленский предложил первых лиц стран по очереди отправлять на Донбасс.