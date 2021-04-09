Обострение на Донбассе и обсуждение возобновления большой войны вновь вышло на первые полосы мировых СМИ.

За последние дни погибли более десяти украинских военных. Трагически ушел из жизни 4-летний мальчик Владик Дмитриев на неподконтрольной Киеву территории.

Это происходит на фоне большой проверки боеготовности российской армии и стягивания украинской техники к зоне ООС.

"Страна" публикует главные новости и заявления, связанные с эскалацией. Этот материал обновляется.

12:06 Ситуация в Донбассе имеет тенденцию к обострению, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, "причиной тому - воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзиями относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны".

Она сообщила, что в этот район страны "стягиваются войска и техника, обновляются мобилизационные планы, призывы резервистов", а также в украинских СМИ "нагнетается информация о мифической российской угрозе".

12:00 Путин отказался общаться с Зеленским - Офис президента.

"С момента эскалации ситуации у границ Украины президент Зеленский уже провел телефонные разговоры с президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо. С каждым из этих лидеров президент Зеленский не только обменивался данными, но и получил от них четкие и своевременные сигналы поддержки", - сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Также он добавил, что Зеленский планирует переговорить с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Объясняя такие планы, Жовква сказал, что президент РФ Владимир Путин отказал ранее Владимиру Зеленскому в общении.

"Только произошло обострение на фронте, мы сразу запросили переговоры со всеми тремя представителями "нормандской четверки". Кремль отказался. Сейчас, повторюсь, планируется разговор с лидерами Германии и Франции", - заявил он.

11:57 На позиции ВСУ с Зеленским приехала представитель американского посольства. На представительнице США шеврон с черепом.

Ранее такой надевал президент Украины. Череп - официальный символ 72-й отдельной механизированной бригады. Его, а также лозунг "Украина или смерть", присвоили в марте 2019 года приказом главы Генштаба.

11:55 "Вступление Украины в НАТО привело бы к масштабной эскалации на Юго-Востоке страны и ударило бы по государственности", - заявили в МИД РФ.

11:47 Из России продолжают поступать видео военных колонн в приграничных с Украиной областях.

Вот, например, Искандеры в Воронежской области.

11:45 Свежий опрос "Рейтинга" о возобновлении большой войны на Донбассе.

36% опрошенных украинцев оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую.

31% - как среднюю.

15% - низкую.

12% - говорят, что угрозы нет.

11:35 Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква считает, что Киеву стоит ожидать нового военного обострения в Донбассе.

"К сожалению, стоит. И эта информация, скажем так, у соответствующих украинских структур. Мы в своей работе также пользуемся их информацией и доводим ее до наших партнеров", - сказал Жовква.

11:18 Президент Владимир Зеленский второй день находится на Донбассе. Сегодня он в Авдеевке.

С утра онсделал селфи на фоне разрушенного здания и старой спортивной площадки.

"Авдеевка. Промка. Брусья. Добрий ранок", - написал президент под снимком.

11:15 Общественный деятель Александр Скубченко опубликовал анализ, кому выгодна сегодня война в Украине.

"Украина. Война на своей территории? Очередное самоубийство. Ничего, кроме потерь. Надежда, что Россия не вмешается, — слабое основание для тех, кто декларирует исключительно мирный и политический путь реинтеграции Донбасса. Войной можно вернуть территорию, но не миллионы людей, которые будут тебя ненавидеть.

ЛДНР. Вот только войны им сейчас не хватает. Вот просто шоколадом не корми, дай повоевать с более сильной армией. С 2015 года ждут, когда же можно опять поумирать у себя дома. Так, наверное, у Зеленского представляют.

Россия. Осталось 100 км "Северного потока 2", всего 5% работ осталось — финишная, но очень трудная прямая. Только дурак может считать, что вот именно сейчас, именно на финише, Россия желает похоронить 95% своих титанических усилий в этом проекте. Ради чего? Почему не раньше, если плевать ей на тот "поток", или почему не позже, после завершения постройки, если не плевать? Здесь минус, умноженный на минус, плюс не даёт.

Европа. Война в Европе? Ради чего? Чтобы США ещё больше заблокировали отношения с Россией? И опять — тот же "поток", который с такими боями согласовывался. Германия и Франция, которые уже даже не общаются с Зеленским, красноречиво об этом говорят: поддерживать войну и участвовать в ней у них нет желания.

США. Выгодно и именно по этой же причине. Используя Украину в качестве тарана между Россией и Европой в невыгодный для них момент, угрозой войны добиться корректировки их внешней и внутренней политики в свою пользу.

Британия. Спит и видит свою военно-морскую базу "на заднем дворе России", как выразилось их Минобороны после совместных учений в Украине. Но для этого надо менять Конституцию Украины и готовить общественное мнение в Украине. "Помощь" в войне с Россией — и въезжаешь "на задний двор России" по приглашению своего резидента Зеленского прямо на белом коне.

Турция. Войти в "украинский кейс" для давления на Россию — просто подарок. Тоже нужна война для этого, так как в данном формате урегулирования конфликта Турции места нет. Но война обнулит этот формат, и уже в новом можно фиксировать своё участие и свои интересы. Уже активно включилась в процесс.

И вот здесь встаёт вопрос: а в чьих интересах сегодня действует Зеленский? Украины? Сильно сомневаюсь в этом", - написал Скубченко.

10:45 Украинская разведка начала проверять информацию о том, перебрасывает ли Россия свои десантные и артиллерийские катера из Каспийского моря в Черное для военных учений, о чем вчера сообщали в Минобороны РФ.

"У нас есть все данные, которые дает разведка. Конечно, все эти данные проверяются. Мы отслеживаем обстановку за пределами Украины. Эти данные можно подтвердить тогда, когда мы увидим, что те или иные силы или корабли перекинуты", - заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

10:15 В Госдуме России заявили, что возможная отправка военных кораблей США в Черное море в знак поддержки Украины осложнит ситуацию вокруг Донбасса.

"Это будет сигнал не России, а украинским национал-радикалам. Сигнал, создающий ложные иллюзии у этой публики", - сказала член комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина.

О том, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько недель в знак поддержки Украины сообщал со ссылкой на представителя Пентагона CNN.

10.00 ООС в Facebook заявили, что вчера от полученных травм погиб украинский военный. ВСУ зафиксировала открытие огня близ Песок, Водяного, Широкино. По состоянию на сегодняшнее утро новых обстрелов зафиксировано не было.

"Народная милиция ДНР" утром сообщила, что на ж\д-станции в Славянске выявлено шестнадцать 122 мм буксируемых гаубиц Д-30.