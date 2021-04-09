Киев не намерен принимать на веру любую версию о сбитом в Иране в прошлом году самолете МАУ рейса PS752, которая не подтверждена реальными доказательствами. Украинская сторона считает, что Тегеран пытается продвинуть выгодную для себя версию о человеческой ошибке.

Кроме того, в ведомстве указали, что "Иранская сторона манипулирует, когда говорит, что во время двух раундов переговоров были даны пояснения о причинах катастрофы"

Об этом сказано в комментарии МИД Украины в ответ на заявления представителей МИД Ирана в деле о сбитом самолете рейса PS752, обнародованном на сайте ведомства.

"Иран всеми силами пытается продвинуть выгодную для себя версию о человеческой ошибке, и что удивляет, Иран даже не пытается проанализировать причины, которые привели к роковой ошибке, если она действительно была причиной катастрофы. Это означает, что правильные выводы не будут сделаны, и безопасность гражданской авиации не улучшится. Это также означает, что любое гражданское судно в воздушном пространстве Ирана может в любой момент быть сбитым, и повторить судьбу PS752", - говорится в комментарии МИД Украины.

Киев считает, что иранская сторона не принимает во внимание объективные замечания, основанные на международном опыте расследования авиакатастроф, а прибегает к безответственным обвинениям в неконструктивности украинской стороны.

"Иранская сторона манипулирует, когда говорит, что во время двух раундов переговоров были даны пояснения о причинах катастрофы. Эти причины должно было бы официально подтвердить и техническое расследование, которое Иран должен был проводить в соответствии с нормами международного права, и в финальном отчете, который был опубликован лишь в марте этого года - спустя более 14 месяцев со дня катастрофы", - отмечается в комментарии.

В МИД заявили, что Украина настроена на основательное и конструктивное сотрудничество с Ираном.

"Сам только факт подачи более 90 страниц комментариев к проекту финального отчета по результатам технического расследования, переданных Ирану в феврале этого года, является достаточным доказательством этого. Напомним, что комментарии Украины учтены не были", - сообщило министерство.

В МИД Украины заявили, что ярким примером невыполнения Ираном своих международно-правовых обязательств стал крайне низкий уровень сотрудничества между следователями и правоохранительными органами в рамках Договора о взаимной правовой помощи в гражданских и уголовных делах между Украиной и Ираном, а также Монреальской конвенции 1971 года.

"Украинская сторона из СМИ узнала о десяти лицах, которым предъявлено обвинение в связи со сбиванием украинского самолета. Иран в рамках указанных механизмов не уведомил Украину, несмотря на многочисленные запросы, ни об именах и должностях этих лиц, ни даже о статье, которая им инкриминируется", - пояснили в МИД.

Украинское министерство заявило, что Иран до сих пор не предоставил Украине львиную часть материалов, включая факты и доказательства, которые обещал предоставить полгода назад.

"Несмотря на это, самое главное, что Иран задолжал семьям погибших - это правда. Украина очередной раз подчеркивает свое твердое намерение сделать все возможное для ее раскрытия. Украина также верит, что у руководства Ирана достаточно смелости, мудрости и дальновидности не только для того, чтобы взять на себя ответственность за катастрофу, но и чтобы принять все ее последствия", - говорится в комментарии.

Напомним, ранее в Иране заявили, что в крушении пассажирского лайнера МАУ под Тегераном обвинения выдвинули 10 чиновникам.

Однако в МИД Украины не поверили, что Иран предъявил им обвинения.