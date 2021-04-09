Полиция Северной Ирландии применила водометы, чтобы разогнать протестующих, которые седьмую ночь подряд устраивают беспорядки на улицах столицы Белфаста. Участники акции протеста сожгли автобус. В результате беспорядков пострадали 55 правоохранителей.

Об этом пишет The Guardian.

Акции протеста устроили молодые люди, которые недовольны нежеланием властей наказывать лидеров местной националистской партии за то, что они игнорируют карантинные ограничения.

На фоне беспорядков в экстренном порядке работу возобновила ассамблея Северной Ирландии, несмотря на то что парламентские каникулы по случаю Пасхи должны были продлиться до 12 апреля.

На переданных кадрах видно, как струи воды из полицейского автомобиля поливают толпу молодых людей. Те в ответ закидывают правоохранителей петардами, камнями.

Кроме того протестующие угнали и спалили автобус. В результате ранены более 55 полицейских.

Ранее мы рассказывали, как протестующих против коронавируса голландцев разогнали из водомета.

Также сообщали, как в Гааге полиция разогнала протестующих против карантина дубинками и водометами.