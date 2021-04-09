В 10:42 по московскому времени (совпадает с киевским) с космодрома Байконур стартует ракета-носитель "Союз-2.1а". Она выведет на орбиту транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-18", который носит имя "Юрий Гагарин", с новым экипажем МКС.

Полет пилотируемого корабля пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме.

Он займет 3 часа 25 минут, стыковку корабля с модулем "Рассвет" осуществят в 14:07.

Полет кораблей "Союз" к МКС занимает обычно около шести часов.

Состав корабля:

Космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий,

Астронавт NASA Марк Ванде Хай,

Космонавт "Роскосмоса" Петр Дубров.

Сейчас экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

Экипаж в полном составе привился от коронавируса.

Планируемая продолжительность полета экспедиции составит 191 сутки. Ранее начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщил, что следующая экспедиция на МКС будет продленной из-за съемок фильма. По его словам, командир экспедиции Новицкий вернется на Землю в октябре, два члена экипажа - Ванде Хай и Дубров останутся на орбите на более продолжительную экспедицию, через один корабль, "потому что в ближайшем после этого старта корабле полетят командир и два участника космического полета".

Экипажу предстоит выполнить два выхода в открытый космос для приема нового многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", старт которого запланирован на июль. Также программа полета предусматривает проведение около 50 научных экспериментов.

Корабль "Союз МС-18" доставит на МКС новый течеискатель для поиска мест утечки воздуха. По словам бортинженера корабля Дуброва, новых инструментов для герметизации трещин на МКС следующему экипажу не понадобится, "на борту есть все необходимое".

Смотрите прямую трансляцию запуска корабля "Союз МС-18" с Байконура:

Напомним, в феврале в обшивке МКС космонавты выявили уже шесть трещин

А в марте на российском модуле МКС залатали две трещины, но утечку воздуха не остановили