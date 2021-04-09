В Грузии решили использовать вакцину против коронавируса компании AstraZeneca только для людей старше 55 лет, поскольку этот препарат показывает высокие результаты среди пожилых людей.

Об этом со ссылкой на замминистра здравоохранения Тамару Габунию пишет "Эхо Кавказа".

"Экспертный совет обсудил и рекомендовал продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca в возрастной группе старше 55 лет, будь то группа высокого риска или любая другая группа", – заявила Габуния.

Прекращать поставки вакцины AstraZeneca страна не планирует, потому что круг людей старше 55 лет достаточно широк. Они будут осуществлять в обычном режиме.

"Доза, которая есть у нас, довольно небольшая. У AstraZeneca достаточно высокие результаты среди пожилых людей", – сказала Габуния.

Напомним, в странах Европейского Союза добавили информацию о риске тромбозов в описание вакцины AstraZeneca.

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