В Украине наряду с потеплением наступает время пикников, трудодни на даче и период активизации клещей. Пик численности паукообразных хищников - с апреля по октябрь. Пик их активности приходится на май-июнь, а время наибольшей активности - начало лета.
"Страна" рассказывает, чем опасны клещи, как от них уберечься и спасаться.
Чем можно заболеть при укусе клеща
Клещи являются переносчиками таких опасных инфекционных заболеваний, как клещевой энцефалит и боррелиоз. Человек заражается через укус инфицированного клеща, которому достаточно 30 секунд, чтобы атаковать жертву. Основную массу яда клещ передает вместе со своей слюной в первые минуты укуса.
Энцефалит - это острое инфекционное заболевание, которое поражает головной и спинной мозг. При тяжелом течении заболевания может наступить паралич, инвалидность, умственные расстройства и даже смерть.
Боррелиоз еще называют болезнью Лайма. Он поражает кожу, нервную систему, опорно-двигательный аппарат и сердце, может привести к инвалидности. Болезнь Лайма развивается от 5 дней до 4 недель. На месте укуса появляется кольцевая эритема диаметром не меньше 5 см.
Профилактика. Вакцины от этих болезней не существует. В первые 3 дня после укуса клеща показана превентивная терапия. 1 таблетка доксициклина обезопасит человека от болезни Лайма на 90%.
Как уберечься от болезни
Вопреки распространенному убеждению, клещи не падают на людей сверху, их также нет на деревьях и растениях, которые выше одного метра. Они заползают под одежду или ползут по ней вверх, пока не найдут место для присасывания. Их легко обнаружить на светлой одежде, а любимыми засадами являются обочина лесной дороги, невысокая трава, поваленные деревья, кусты и сырые низины. То есть повстречать опасность можно в парке рядом с домом, на огороде или шерсти животных, занести в дом с букетом цветов сирени или черемухи, других полевых цветов.
- выходя на улицу, оденьтесь так, чтобы клещ не смог заползти под вашу одежду. Меньше открытых участков тела: высокие носки, закрытая обувь, головной убор. Запястья должны туго обхватывать манжеты, футболку заправьте в брюки, закройте шею
- обработайте тело и одежду спреем от клещей или репеллентом от насекомых согласно инструкции на препарате
- не садитесь и не ложитесь на траву. Ночёвка в лесу устраивается на участках без растительности и на песчаных почвах
- чаще осматривайте себя и спутника. По возвращении домой, проверьте еще раз одежду и тело, особенно волосяные участки. Клещи любят прятаться в коленных изгибах, на нее, коже за ушами, подмышками, в паху и на животе
- не приносите домой букеты цветов, особенно избегайте душистых кустов черемухи или сирени
- выгуливая домашних животных, осматривайте их на наличие клещей
Помните, что вы можете не почувствовать укус клеща, потому что он вводит в ранку обезболивающее вещество. Как правило, обнаруживается он не сразу. А клещ, напившийся крови увеличивается в 10 раз, принимая форму плотного серого шарика.
Как достать клеща
1. Не пытайтесь клеща резко выдергивать или давить. Не нужно его топить в растительном масле и испытывать на нем все известные вам народные средства. Так вы можете усугубить ситуацию, разорвав клеща на части и оставив его голову в своем теле.
2. Постарайтесь извлечь его петлей из прочной нити. Для этого нить нужно обвязать вокруг головки клеща и скручивающими движениями против часовой стрелки выкрутить присосавшееся насекомое. Также в аптеках можно приобрести специальные наборы для удаления клещей. Конструкция помогает удалить паразита с хоботком, не сжимая его тело при извлечении.
3. Место укуса необходимо обработать йодом или спиртом.
4. После этого хорошо вымойте руки с мылом, чтобы слюна клеща не попала на мелкие ранки, слизистые глаз, носа или губ.
5. Обратитесь к инфекционисту по месту регистрации, поместите клеща в плотно закрытый флакон с небольшим кусочком чуть влажной ваты и отнесите в поликлинику для исследования на наличие вируса.
6. После укуса клеща важно наблюдать за состоянием организма. Если у вас повысилась температура, появились головные боли, в месте укуса явное покраснение - немедленно обратитесь к врачу. При необходимости он направит вас в пункт серопрофилактики. Лабораторный анализ на наличие вируса клещевого энцефалита в столичных лабораториях обойдется в 300 грн.