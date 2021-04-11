В Украине наряду с потеплением наступает время пикников, трудодни на даче и период активизации клещей. Пик численности паукообразных хищников - с апреля по октябрь. Пик их активности приходится на май-июнь, а время наибольшей активности - начало лета.

"Страна" рассказывает, чем опасны клещи, как от них уберечься и спасаться.

Чем можно заболеть при укусе клеща

Клещи являются переносчиками таких опасных инфекционных заболеваний, как клещевой энцефалит и боррелиоз. Человек заражается через укус инфицированного клеща, которому достаточно 30 секунд, чтобы атаковать жертву. Основную массу яда клещ передает вместе со своей слюной в первые минуты укуса.

Энцефалит - это острое инфекционное заболевание, которое поражает головной и спинной мозг. При тяжелом течении заболевания может наступить паралич, инвалидность, умственные расстройства и даже смерть.

Боррелиоз еще называют болезнью Лайма. Он поражает кожу, нервную систему, опорно-двигательный аппарат и сердце, может привести к инвалидности. Болезнь Лайма развивается от 5 дней до 4 недель. На месте укуса появляется кольцевая эритема диаметром не меньше 5 см.

Профилактика. Вакцины от этих болезней не существует. В первые 3 дня после укуса клеща показана превентивная терапия. 1 таблетка доксициклина обезопасит человека от болезни Лайма на 90%.

Как уберечься от болезни

Вопреки распространенному убеждению, клещи не падают на людей сверху, их также нет на деревьях и растениях, которые выше одного метра. Они заползают под одежду или ползут по ней вверх, пока не найдут место для присасывания. Их легко обнаружить на светлой одежде, а любимыми засадами являются обочина лесной дороги, невысокая трава, поваленные деревья, кусты и сырые низины. То есть повстречать опасность можно в парке рядом с домом, на огороде или шерсти животных, занести в дом с букетом цветов сирени или черемухи, других полевых цветов.

выходя на улицу, оденьтесь так, чтобы клещ не смог заползти под вашу одежду. Меньше открытых участков тела: высокие носки, закрытая обувь, головной убор. Запястья должны туго обхватывать манжеты, футболку заправьте в брюки, закройте шею

обработайте тело и одежду спреем от клещей или репеллентом от насекомых согласно инструкции на препарате

не садитесь и не ложитесь на траву. Ночёвка в лесу устраивается на участках без растительности и на песчаных почвах

чаще осматривайте себя и спутника. По возвращении домой, проверьте еще раз одежду и тело, особенно волосяные участки. Клещи любят прятаться в коленных изгибах, на нее, коже за ушами, подмышками, в паху и на животе

не приносите домой букеты цветов, особенно избегайте душистых кустов черемухи или сирени

выгуливая домашних животных, осматривайте их на наличие клещей

Помните, что вы можете не почувствовать укус клеща, потому что он вводит в ранку обезболивающее вещество. Как правило, обнаруживается он не сразу. А клещ, напившийся крови увеличивается в 10 раз, принимая форму плотного серого шарика.

Как достать клеща

1. Не пытайтесь клеща резко выдергивать или давить. Не нужно его топить в растительном масле и испытывать на нем все известные вам народные средства. Так вы можете усугубить ситуацию, разорвав клеща на части и оставив его голову в своем теле.

2. Постарайтесь извлечь его петлей из прочной нити. Для этого нить нужно обвязать вокруг головки клеща и скручивающими движениями против часовой стрелки выкрутить присосавшееся насекомое. Также в аптеках можно приобрести специальные наборы для удаления клещей. Конструкция помогает удалить паразита с хоботком, не сжимая его тело при извлечении.

3. Место укуса необходимо обработать йодом или спиртом.

4. После этого хорошо вымойте руки с мылом, чтобы слюна клеща не попала на мелкие ранки, слизистые глаз, носа или губ.

5. Обратитесь к инфекционисту по месту регистрации, поместите клеща в плотно закрытый флакон с небольшим кусочком чуть влажной ваты и отнесите в поликлинику для исследования на наличие вируса.

6. После укуса клеща важно наблюдать за состоянием организма. Если у вас повысилась температура, появились головные боли, в месте укуса явное покраснение - немедленно обратитесь к врачу. При необходимости он направит вас в пункт серопрофилактики. Лабораторный анализ на наличие вируса клещевого энцефалита в столичных лабораториях обойдется в 300 грн.