Украинская разведка занимается проверкой информации о том, перебрасывает ли Россия свои десантные и артиллерийские катера из Каспийского моря в Черное для военных учений, о чем вчера сообщали в Минобороны РФ.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в эфире программы "Право на власть".

"У нас есть все данные, которые дает разведка. Конечно, все эти данные проверяются. Мы отслеживаем обстановку за пределами Украины. Эти данные можно подтвердить тогда, когда мы увидим, что те или иные силы или корабли перекинуты", - заявил он.

Хомчак о проверке информации относительно кораблей в РФ - с 12:25

Напомним, 8 апреля украинский военно-морской флот начал учения в Черном море. Ранее эти учения не анонсировались.

Также мы писали о том, что в российской армии сообщили о проведении боевых стрельб танков и артиллерии на границе с Украиной.

Кроме того недавно в России объявили о проверке боеготовности армии, войска вывели на полигоны.