В Госдуме России заявили, что возможная отправка военных кораблей США в Черное море в знак поддержки Украины осложнит ситуацию вокруг Донбасса.

Об этом со ссылкой на члена комитета Госдумы РФ по международным делам Елену Панину сообщают "РИА Новости".

"Это будет сигнал не России, а украинским национал-радикалам. Сигнал, создающий ложные иллюзии у этой публики", - сказала Панина.

По мнению Паниной, военные США часто "с большой тревогой и весьма нервно" воспринимают ответные шаги своих российских коллег, которые неизбежны в подобных ситуациях.

Напомним, о том, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько недель в знак поддержки Украины на фоне возросшего военного присутствия России на восточной границе страны, сообщал со ссылкой на представителя Пентагона CNN.

Однако в Европейском командовании (ЮКОМ) ВС США эту информацию не подтвердили.

Также мы писали о том, что Россия объявила об учениях в Черном море и начала переброску туда своих военных кораблей.