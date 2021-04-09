Президент США Джо Байден планирует уменьшить бюджет Пентагона на $7 миллиардов - до $715 млрд, что меньше той цифры, которую закладывал бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Администрация нынешнего президента намерена представить Конгрессу предложения по государственным расходам, в том числе и на оборону страны, уже сегодня, 9 апреля.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

По их данным, $715 млрд будет предложено в качестве компромисса демократам, настаивающим на сокращении расходов на оборону. Часть этих денег будет направлена на экологические инициативы.

Администрация Трампа закладывала на оборонный бюджет $722 млрд. Таким образом предлагаемый Джо Байденом показатель будет снижен на 0,4%.

По данным агентства, в плане госзатрат на 2022 год впервые за десять лет расходы на оборону не будут ограничены бюджетными лимитами.

Бюджет Пентагона не включает ряд связанных с обороной расходов, которые направляются другим ведомствам. В частности, предполагаются также серьезные ассигнования Министерству энергетики, которое занимается разработкой ядерного оружия страны.

Ранее мы рассказывали, что США окажут военную помощь Японии в споре за острова с Китаем.

Также сообщали, что Трамп, будучи президентом США, в декабре прошлого года подписал бюджет-2021 в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.