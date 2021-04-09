В Украине за сутки от коронавируса привили почти 19 тысяч человек
В Украине по состоянию на утро пятницы, 9 апреля, прививку от коронавируса индийским препаратом CoviShield сделали уже 353 147 жителям нашей страны. Из них 18 569 вакцинировались от Covid-19 в течение прошлых суток.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в сети.
За минувшие 24 часа наибольшее количество прививок сделали в Днепропетровской области (1 990), в Киевской области (1 970), Киеве (1 850) и Николаевской области (1 540), меньше всего - в Черниговской области (140).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Киев - 1 850 прививок;
Винницкая область - 670 прививок;
Волынская область - 560 прививок;
Днепропетровская область - 1 990 прививок;
Донецкая область - 510 прививок;
Житомирская область - 840 прививок;
Закарпатская - 580 прививок;
Запорожская область - 650 прививок;
Ивано-Франковская область - 549 прививок;
Киевская область - 1 970 прививок;
Кировоградская область - 680 прививок;
Луганская область - 350 прививок;
Львовская область - 1 540 прививок;
Николаевская область - 180 прививок;
Одесская область - 710 прививок;
Полтавская область - 730 прививок;
Ровенская область - 580 прививок;
Сумская область - 360 прививок;
Тернопольская область - 490 прививок;
Харьковская область - 550 прививок;
Херсонская область - 300 прививок;
Хмельницкая область - 1 050 прививок;
Черкасская область - 180 прививок;
Черновицкая область - 560 прививок;
Черниговская область - 140 прививок.
Вакцинация проводилась 145 мобильных бригадам по иммунизации и 848 пунктами прививки.
В лист ожидания вакцинации от коронавируса записались 431 025 человек.
Ранее мы рассказывали, что в Винницкой области умер чиновник. За несколько дней до смерти он привился от коронавируса.
Также сообщали, что Зеленский подписал указ о вакцинации украинцев от коронавируса до конца года.