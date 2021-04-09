В Украине по состоянию на утро пятницы, 9 апреля, прививку от коронавируса индийским препаратом CoviShield сделали уже 353 147 жителям нашей страны. Из них 18 569 вакцинировались от Covid-19 в течение прошлых суток.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в сети.

За минувшие 24 часа наибольшее количество прививок сделали в Днепропетровской области (1 990), в Киевской области (1 970), Киеве (1 850) и Николаевской области (1 540), меньше всего - в Черниговской области (140).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Киев - 1 850 прививок;

Винницкая область - 670 прививок;

Волынская область - 560 прививок;

Днепропетровская область - 1 990 прививок;

Донецкая область - 510 прививок;

Житомирская область - 840 прививок;

Закарпатская - 580 прививок;

Запорожская область - 650 прививок;

Ивано-Франковская область - 549 прививок;

Киевская область - 1 970 прививок;

Кировоградская область - 680 прививок;

Луганская область - 350 прививок;

Львовская область - 1 540 прививок;

Николаевская область - 180 прививок;

Одесская область - 710 прививок;

Полтавская область - 730 прививок;

Ровенская область - 580 прививок;

Сумская область - 360 прививок;

Тернопольская область - 490 прививок;

Харьковская область - 550 прививок;

Херсонская область - 300 прививок;

Хмельницкая область - 1 050 прививок;

Черкасская область - 180 прививок;

Черновицкая область - 560 прививок;

Черниговская область - 140 прививок.



Вакцинация проводилась 145 мобильных бригадам по иммунизации и 848 пунктами прививки.

В лист ожидания вакцинации от коронавируса записались 431 025 человек.

Ранее мы рассказывали, что в Винницкой области умер чиновник. За несколько дней до смерти он привился от коронавируса.

Также сообщали, что Зеленский подписал указ о вакцинации украинцев от коронавируса до конца года.