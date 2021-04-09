По состоянию на утро пятницы, 9 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 19 676 человек.

Напомним, что 8 апреля, в стране было выявлено 19 419 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло всего на 257 человек.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 823 674 человека. Выздоровели за последние сутки 11 221 человек (с начала эпидемии - 1 395 104 человека - Ред.).

Среди новых зараженных 751 ребенок и 552 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Днепропетровской области (1 665 человек), Харьковской области (1 194), Киевской области (1 265) и Львовской области (1 639).

В Киеве выявлено 1 864 новых случая.

Также мы рассказывали, что первые проблемы появились после укола вакциной Johnson & Johnson. Два пункта в США временно закрыты.