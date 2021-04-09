Вчера вечером, 8 апреля, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) определил меру пресечения для Юрия Зонтова, брата главы ОАСК (Окружной административный суд - Ред.) Павла Вовка.

Трансляция заседания шла на официальном Youtube-канале ВАКС.

Видео: Вищий антикорупційний суд

Юрию Зонтову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней до 4 июня. Он может выйти на свободу, если внесет залог в размере 35 185 000 гривен.

"Применить к подозреваемому Зонтову Юрию Вячеславовичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня его фактического задержания, то есть до 04 июня 2021 года включительно. Определить подозреваемому Зонтову Юрию Вячеславовичу залог в размере 15 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 35 185 000 гривен", - вынесли свой вердикт судьи.

Ранее "Страна" сообщала, что генрокурор Венедиктова подписала подозрение двум подозреваемым во взятке адвокатам. Один из них оказался брат главы ОАСК Вовка.