В канцелярии Окружного административного суда Киева (ОАСК) зарегистрировали иск к Минюсту, который затрагивает вопросы использования видеонаблюдения в исправительных колониях.

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК в среду, 7 апреля.

Суд попросили признать незаконной установку видеокамер в жилых помещениях и камерах участка усиленного контроля исправительных и воспитательных колоний.

Сообщается об обжаловании истцом одного из положений Порядка использования технических средств надзора и контроля в исправительных и воспитательных колониях Государственной уголовно-исполнительной службы, утвержденного приказом Минюста от 26 июня 2018 года. Истец считает, что круглосуточный надзор за камерами, в которых он находится, нарушает его право на уважение к частной жизни, которое гарантируется Европейской конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод.

Среди других требований иска - взыскать с Минюста 198 000 гривен морального вреда в пользу истца.

Вместе с иском в суд поступило заявление об его обеспечении, в котором истец просит суд приостановить действие обжалуемого положения вышеупомянутого Порядка.

Сейчас суд решает вопрос наличия правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу.

Как сообщала "Страна", в Минюсте отчитались о том, сколько бюджету удалось заработать на специальных камерах в СИЗО, где за плату обвиняемые могут получить помещения с улучшенными бытовыми условиями. В кассу министерства поступило уже почти 3 миллиона гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что Малюська выставил на аукцион первую "зону" Украины.