В Государственной налоговой службе рассказали, что объектом обложения транспортным налогом являются легковые автомобили, выпущенные не более 5 лет назад. При этом их среднерыночная стоимость должна превышать 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в г. Киеве.

Как сообщается, стоимость таких автомобилей определяется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику экономического, социального развития и торговли, по методике, утвержденной Кабинетом Министров, по состоянию на 1 января налогового (отчетного) года исходя из марки, модели, года выпуска, объема цилиндров двигателя, типа горючего.

Перечень легковых автомобилей, подлежащих обложению транспортным налогом (их марка, модель, год выпуска, объем цилиндров двигателя, тип горючего), размещается на официальном веб-сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства ежегодно до 1 февраля налогового (отчетного) года.

Просмотреть Перечень можно по ссылке.

Как сообщала "Страна", в конце марта в парламенте Украины проголосовали за законопроекты о налоговой амнистии. Благодаря этому стал известен предварительный механизм ее проведения.

Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что пропрезидентская фракция намерена инициировать проведение амнистии капиталов путем подачи "нулевой декларации". Это будет означать, что Украина дает возможность вывести "в белую" заработанные доходы с которых не был уплачен налог в течение всего периода независимости Украины.