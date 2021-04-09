Пользователи Facebook и Instagram жалуются на сбои в работе социальных сетей
Пользователи социальных сетей сообщают о продолжительных сбоях в работе Facebook и Instagram, как следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.
Первые сбои были зарегистрированы в 00:25 по Киеву.
Большинство пользователей Instagram не могут загрузить приложение (59%) или войти в аккаунт (28%). В свою очередь, 88% пользователей Facebook вообще не могут зайти на сайт социальной сети.
Как видно из графика, сбои начались ближе к полуночи. Скриншот с Downdetector
О проблемах в работе сервиса сообщают жители Украины, России, Белоруссии, Турции и других европейских стран.
Как писала "Страна", в середине марта произошел произошел масштабный сбой в работе WhatsApp, Facebook и Instagram.
А за месяц до этого пользователи жаловались на сбой работы Телеграм.