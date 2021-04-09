Пробация, надзор и залог имущества. Какие альтернативные заключению виды наказания могут появиться в Украине
Кабинет министров Украины одобрил разработанные Министерством юстиции страны законопроекты об альтернативных видах наказаний.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства.
Изменения направлены на расширение перечня видов наказаний, альтернативных лишению свободы, а также индивидуализацию системы наказаний.
Авторы законопроектов считают, что новации будут способствовать уменьшению количества лиц в местах лишения свободы, а также обеспечат исправление правонарушителей без дорогостоящей изоляции от общества, что позволит сэкономить бюджетные средства.
В проектах законов предложены следующие изменения:
- замена наказания в виде ограничения свободы на новый вид наказания - пробационный надзор;
- расширение круга лиц, которым может назначаться наказание в виде общественных работ;
- расширение круга лиц, к которым может быть применено освобождение от отбывания наказания с испытанием;
- введение залога имущества (а не только денежных средств) в качестве меры пресечения в уголовном производстве;
- возможность следственного судьи, суда устанавливать рассрочку внесения залога с учетом имущественного положения подозреваемого, обвиняемого;
- ограничение сроков содержания обвиняемого под стражей во время судебного разбирательства;
- внедрение системы оценки криминогенных рисков совершения лицом нового уголовного правонарушения;
- улучшение условий пребывания в следственных изоляторах лиц, взятых под стражу, благодаря возможности предоставления платных услуг относительно улучшения бытовых условий и питания, возможности доступа к интернету, изменения порядка предоставления свиданий.
Пробацию планируют применять и в качестве основного, и в качестве дополнительного наказания.
"В первую очередь, она рассчитана на те случаи, где сейчас суд в качестве наказания назначает ограничение свободы или арест. Пробацией не будет заменяться лишение свободы", - сказал министр юстиции Денис Малюська.
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