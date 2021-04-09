Кабинет министров Украины одобрил разработанные Министерством юстиции страны законопроекты об альтернативных видах наказаний.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства.

Изменения направлены на расширение перечня видов наказаний, альтернативных лишению свободы, а также индивидуализацию системы наказаний.

Авторы законопроектов считают, что новации будут способствовать уменьшению количества лиц в местах лишения свободы, а также обеспечат исправление правонарушителей без дорогостоящей изоляции от общества, что позволит сэкономить бюджетные средства.

В проектах законов предложены следующие изменения:

замена наказания в виде ограничения свободы на новый вид наказания - пробационный надзор;

расширение круга лиц, которым может назначаться наказание в виде общественных работ;

расширение круга лиц, к которым может быть применено освобождение от отбывания наказания с испытанием;

введение залога имущества (а не только денежных средств) в качестве меры пресечения в уголовном производстве;

возможность следственного судьи, суда устанавливать рассрочку внесения залога с учетом имущественного положения подозреваемого, обвиняемого;

ограничение сроков содержания обвиняемого под стражей во время судебного разбирательства;

внедрение системы оценки криминогенных рисков совершения лицом нового уголовного правонарушения;

улучшение условий пребывания в следственных изоляторах лиц, взятых под стражу, благодаря возможности предоставления платных услуг относительно улучшения бытовых условий и питания, возможности доступа к интернету, изменения порядка предоставления свиданий.

Пробацию планируют применять и в качестве основного, и в качестве дополнительного наказания.

"В первую очередь, она рассчитана на те случаи, где сейчас суд в качестве наказания назначает ограничение свободы или арест. Пробацией не будет заменяться лишение свободы", - сказал министр юстиции Денис Малюська.

Ранее "Страна" сообщала о других недавних решениях Кабмина. Так, правительство решило полностью перевести крымскотатарский язык на латиницу.

Кроме того, Кабмин принял постановление о запуске украинского космического спутника "Сич-2-1".