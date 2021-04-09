В Египте в окрестностях Луксора археологи обнаружили поселение, основанное более трех тысяч лет назад, которое назвали "затерянный Золотой город". Это самый большой город, когда-либо найденный на территории африканской страны.

Профессор египтологии Университета Джонса Хопкинса Бетси Брайан назвала находку вторым по значимости археологическим открытием после гробницы Тутанхамона.

Об открытии сообщают египетские издания Ahram и El Balad.

"Затерянный золотой город" был основан в XIV веке до нашей эры фараоном Аменхотепом III.

"Улицы города окружены домами, высота некоторых из них достигает трех метров. Город простирается на запад, вплоть до знаменитого некропополя Дейр-эль-Медина", - написал в Фейсбуке руководитель группы ученых-археологов Заха Хавасс.

Дату основания поселения установили благодаря найденным кольцам, сосудам и глиняным кирпичам со следами картуша с именем фараона. При Аменхотепе III город был крупнейшим административным и промышленным центром региона.

Еще в городе обнаружили пекарню с печами и глиняной посудой, мастерские, а также административный и жилой районы. Здания и интерьеры засыпанного песками города сохранились в хорошем состоянии.

Раскопки в этом месте начали в сентябре 2020 года - тогда исследователи рассчитывали найти заупокойный храм Тутанхамона.

Сейчас ученые планируют исследовать группу высеченных в скалах гробниц к северу от города. Они надеются, что захоронения сохранились в хорошем состоянии.

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