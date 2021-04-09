Марсоход НАСА Perseverance ("Настойчивость"), приземлившийся на Красную планету 19 февраля, сделал селфи с вертолетом Ingenuity ("Изобретательность"). На снимке от 6 апреля, то есть на 46-й день миссии, вертолет находится примерно в 4 метрах от ровера.

Фото опубликовал сайт НАСА.

Perseverance сделал селфи с помощью камеры под названием WATSON (по сути это широкоугольный топографический датчик), которая является частью прибора SHERLOC для сканирования среды, расположенного на конце манипулятора марсохода.

Селфи Perseverance с Ingenuity было склеено из 62 отдельных изображений, сделанных, когда марсоход "смотрел" на вертолет и в камеру WATSON.

Ранее "Страна" сообщала, что 11 апреля инженеры космического агентства впервые в истории намерены поднять в атмосферу Марса вертолет Ingenuity.

Мы также публиковали первую сводку о погоде в кратере Езеро, составленную на основе присланных марсоходом данных.